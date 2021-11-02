За минувшие сутки в "красном" Киеве зарегистрировали 1 738 новых случаев коронавируса и 60 летальных случаев. Эти два показателя являются антирекордными с начала пандемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, среди других регионов Украины Киев находится на первом месте по летальным случаям и на пятом по суточному приросту больных.

Согласно данным Минздрава, в столице болеет Covid-19 24 644 человек. Таким образом, в Киеве 831 случай на 100 тысяч жителей.

Всего в столице зафиксировано уже 261 535 случае болезни. Умерли за все время пандемии 6 268 человек. Выздоровели - 230 623 (+1 157 за минувшие сутки).

Напомним, с первого ноября Киев перешел в красную зону карантина. В общественный транспорт пускают только с сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген. В столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны также пускают только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом. "Страна" ранее рассказывала, по каким правилам с 1 ноября живет Киев.

Между тем, за последние 24 часа в Украине коронавирус обнаружили у 19 455 человек. При этом 700 пациентов с Covid-19 вчера умерли (число летальных случаев за день в стране подскочило в 2,3 раза).