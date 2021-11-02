В Минздраве Украины заявили, что смертность от коронавируса нашей стране, где за минувшие сутки умерли 700 человек, находится на самом высоком историческом уровне. За неделю количество летальных случаев выросло на 13%, заболеваемость в два раза превышает средние показатели по Европе.

Об этом говорится в Telegram-канале "Коронавирус.инфо".

"За неделю количество летальных исходов от коронавирусной болезни выросло на 13%... До конца года в стране общее количество умерших от Covid-19 может достигнуть 92 тысяч (по состоянию на сегодняшний день от Сovid-19 умерли 68 727 человек - Ред.)", - заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

При этом, по данным Минздрава, заболеваемость Covid-19 в Украине вдвое превышает среднюю в Европе. За неделю этот показатель вырос на 9%.

В то же время, как добавили в ведомстве, ситуация с госпитализациями пациентов с коронавирусом постепенно стабилизируются (+3% в неделю), а выписки продолжают расти (+12% в неделю).

Также в Минздраве добавили, что уровень вакцинации в Украине вырос на 15% в неделю. Каждый третий взрослый украинец уже привит по крайней мере одной дозой, а каждый четвертый получил полный курс прививки.

Напомним, за минувшие сутки в Киеве умерли от коронавируса 60 человек. Этот показатель является антирекордным с начала пандемии Covid-19.

Также мы сообщали, что, по данным харьковских СМИ, в городе крематорий загружен телами умерших от Сovid-19. Очередь на кремацию приходится ждать по десять дней.