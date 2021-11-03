За минувшие сутки в Киеве зарегистрировали 2 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 69 смертей от Covid-19. Эти два показателя являются антирекордом в столице с начала пандемии Covid-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Среди других регионов страны Киев лидирует по числу подтвержденных заражений за сутки. За столицей следуют Днепропетровская область, в которой зарегистрировали 1 935 новых случаев заражений Covid-19, и Одесская, где вчера зафиксировали 1 858 заразившихся.

Смертность в Киеве тоже наибольшая в Украине – скончались 69 пацеинтов с ковидом. За столицей – Черкасская и Одесская области - по 46 летальных случаев.

Согласно данным Минздрава, в столице болеют Covid-19 25 489 человек. Таким образом, в Киеве 859 случаев на 100 тысяч жителей.

Всего в столице зафиксировано уже 263 559 случаев болезни. Умерли за все время пандемии 6 337 человек. Выздоровели - 231 733 (+1 110 за минувшие сутки).

Отметим, что коронавирусные антирекорды по числу смертей и новых заражений фиксируются в Киеве второй день подряд.

Напомним, с первого ноября Киев перешел в красную зону карантина. В общественный транспорт пускают только с сертификатом о вакцинации, отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген. В столичные ТРЦ, отели, спортзалы и рестораны также пускают только с ковид-сертификатом или ПЦР-тестом. "Страна" ранее рассказывала, по каким правилам с 1 ноября живет Киев.

Кроме того, мы также сообщали о том, что сегодня, 3 ноября, в Киеве проходит протест против вакцинации, ковид-сертификатов и карантинных правил.