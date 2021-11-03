В среду, 3 ноября, на митинг противников вакцинации от коронавируса, который проходит в Киеве под зданием Верховной Рады, пришла экс-нардеп Надежда Савченко. Она заявила, что поддерживает акцию.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться. Данная акция абсолютно мирная и адекватная", - сказала "Стране" Савченко.

Также она прокомментировала вручение ей и её сестре Вере Савченко подозрения за использование поддельного сертификата о вакцинации.

"Никакого документа кроме заграничного паспорта гражданина Украины не было. Все остальное, ПЦР-тест, какой-то сертификат - это не документы, которые регламентируются законами Украины. Цель этого дела - запугать народ посредством привлечения к ответственности публичного человека. Точно могу сказать, что никаких поддельных документов мы не заказывали, не изготавливали не покупали и не использовали", - заявила "Стране" Савченко.

Напомним, ранее в полиции заявили, что Надежда Савченко и ее сестра хотели прилететь в Украину с поддельным ковид-сертификатом.

После этого Надежда Савченко заявила, что ни она ни ее сестра не подделывали, не заказывали и не покупали никаких сертификатов.

Тем временем, в полиции разъяснили, какое наказание ждет Савченко за поддельный ковид-сертификат.