Сегодня, 3 ноября, в Киеве под здание Верховной Рады вышло около тысячи противников вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

"Антивакцинаторы" приехали из разных областей Украины. Они призывают единомышленников присоединиться к акции.

Протест проходит под лозунгами "за восстановление правопорядка в Украине", "за запрет принудительной медицины", "за надлежащее образование наших детей".

Также организаторы протеста заявили, что полиция безосновательно блокирует автобусы, на которых протестующие продолжают добираться до Киева на акцию.

"Нам уже запрещают проводить мирные собрания, запрещают высказывать свое мнение, запрещают передвигаться по своей стране, запрещают без "клейма зверя", что-то купить или продать. Мы не будем молчать", - заявляют организаторы.

Протестующие планируют пройти маршем по правительственному кварталу, чтобы пообщаться с народными депутатами, которые едут в ВР. Митингующие разбиваются на равномерные по численности группы и распределяюсь по правительственному кварталу и будут стоять практически на всех перекрестках.

В 10:30 протестующие проведут Вече. До 10:30 "антивакцинаторы" будут стоять на перекрёстках и караулить народных депутатов.

Также организаторы призвали протестующих не общаться с журналистами крупных телеканалов так как "большие СМИ участвуют во Всемирном заговоре и пропагандируется вакцинацию".

По состоянию на 08:40 протестующие против вакцинации начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале.

Правоохранителей практически нет. Всего несколько полицейских регулирует движение. Никто протестующих не оттесняет чтобы разблокировать движение транспорта.

Перечень улиц которые блокируют протестующие:

1. ул. Грушевского, 5 (возле стадиона "Динамо")

2. пер. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),

3. перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,

4. перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле гостиницы «Национальная»),

5. перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,

6. перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,

7. перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,

8. перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,

9. ул. Парковая, 35.

Напомним, на сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций. В целом, Минздрав планирует расширять список профессий, для которых прививка является обязательной. В частности, в ближайшее время ведомство внесет в перечень почтальонов и соцработников.

Также мы писали, что в Украине не зафиксировали ни одной смерти от вакцинации от коронавируса.