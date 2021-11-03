Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста против вакцинации от коронавируса, которая проходит сегодня, 3 ноября, в Киеве. Он назвал митинг насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19.

Об этом глава ведомства заявил в ходе онлайн-брифинга, видео обнародовано в Фейсбуке (смотреть с 3:36).

"Это насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида. В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают. Хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", - сказал Ляшко.

Напомним, сегодня, как рассказывала "Страна", утром 3 ноября противники вакцинации заблокировали в Киеве правительственный квартал и ждут нардепов. "Антивакцинаторы" приехали из разных областей Украины. Они призывают единомышленников присоединиться к акции. При этом, правоохранителей на митинге практически нет. В 11:00 участники акции протеста планируют провести вече.

Между тем, по данным Ляшко, в Украине не зафиксировали ни одной смерти от вакцинации от коронавируса.