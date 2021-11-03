Пункты поддержки "Дии", первые из которых уже заработали в Киеве, появятся во всех пунктах массовой вакцинации против коронавируса.

Об этом сообщил первый замминистра цифровой трансформации Алексей Вискуб, сообщает "Укринформ".

"Мы понимаем, что сейчас много спроса на сертификаты, ситуация требует нас идти офлайн. Мы будем открывать точки для консультаций. Первые точки заработали несколько недель назад в аэропорту Борисполь. Также сейчас мы планируем развернуть команды поддержки "Дии" по всем регионам и по всем массовым точкам вакцинации", - сказал Вискуб.

Он напомнил, что пункты уже заработали на НСК "Олимпийский", Центральном киевском железнодорожном вокзале.

"Сразу после вакцинации, если есть проблемы и вы не можете решить их дистанционно, можно подъехать к такой офлайн точке, и вам помогут их решить", - сообщил первый замминистр.

Кроме того, Вискуб добавил, что с 1 ноября в Киеве такая офлайн точка начала функционировать в ТРЦ "Ривер-мол", а также планируется открытие подобного пункта на Левом берегу в МВЦ.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дия" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов, а также, что в этом же приложении появятся сервисы для ветеранов и их семей.

Кроме того, теперь у подростков старше 12 лет есть возможность получить свой, детский, COVID-сертификат.