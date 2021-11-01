В приложении "Дия" появилась возможность получить Covid-сертификат на основании ПЦР-тестов.

Об этом сообщил в Telegram министр Минцифры Михаил Федоров в понедельник, 1 ноября.

"Дия" и медицинские лаборатории "ДИЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днепролаб" начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании ПЦР-тестов. Участвуйте и присылайте нам свой фидбек", – написал Михаил Федоров.

По словам министра, после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть результаты ПЦР-тестов и других украинских лабораторий.

Сертификат будет действовать 72 часа.

В Минцифры рассказали о новой технологии в приложении "Дия". Источник: Telegram/Михаил Федоров

Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дия" упростили процесс генерации ковид-сертификатов - теперь это происходит без использования электронной подписи, по одному клику. Если ранее в приложении было необходимо подписывать запрос на сертификат "Дія.Підпис" (технология фото ID, "подписывать лицом"), и использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель), то сейчас для генерации сертификата достаточно зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".

Также мы писали, что в Минцифры заявили, что четыре миллиона украинцев уже успешно сгенерировали ковид-сертификаты в приложении "Дия". Министр Михаил Федоров рассказал, что в ближайшем времени в приложении появится электронная подпись.