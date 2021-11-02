Министерство цифровой трансформации запускает в приложении "Дия" детский COVID-сертификат, который имеют право получить подростки старше 12 лет.

После одной дозы вакцины или полного курса родители могут генерировать документ в приложении. Для этого нужно зайти в обновленную "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка.

Четыре шага для получения детского ковид-сертификата

Авторизируйтесь в "Дии". Добавьте в "Дию" свидетельство о рождении ребенка. В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты". Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с вашими.

Также в министерстве добавляют, что с 14 лет подростки могут авторизироваться в приложении самостоятельно с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.

Напомним, накануне стало известно, что в приложении "Дия" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов.

Ранее "Страна" писала о том, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов и их семей.

Также мы сообщали, что в Министерстве обороны анонсировали появление в "Дии" услуг для призывников и резервистов.