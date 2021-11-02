Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дие". Получить его могут подростки старше 12 лет
Министерство цифровой трансформации запускает в приложении "Дия" детский COVID-сертификат, который имеют право получить подростки старше 12 лет.
После одной дозы вакцины или полного курса родители могут генерировать документ в приложении. Для этого нужно зайти в обновленную "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка.
Четыре шага для получения детского ковид-сертификата
- Авторизируйтесь в "Дии".
- Добавьте в "Дию" свидетельство о рождении ребенка.
- В меню "Услуги" выберите "COVID-сертификаты".
- Сертификаты ребенка появятся в приложении вместе с вашими.
Также в министерстве добавляют, что с 14 лет подростки могут авторизироваться в приложении самостоятельно с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте.
Напомним, накануне стало известно, что в приложении "Дия" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов.
Ранее "Страна" писала о том, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов и их семей.
Также мы сообщали, что в Министерстве обороны анонсировали появление в "Дии" услуг для призывников и резервистов.