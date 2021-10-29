В портале электронных услуг "Дия" скоро появятся данные о военном учете украинцев. По словам главы Минобороны Андрея Тарана, речь идет об информации, содержащейся о них в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Е-ТЦК) запланирована в течение 2022-2023 годов, сообщается на сайте Минобороны.

"Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа получить Military_ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр - будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека", - объяснил Андрей Таран.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые в будущем обратятся к этим данным на портале "Дия", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения. Ожидается, что в онлайн-режиме, например, можно будет изменить регистрацию места жительства или увидеть информацию о включении человека в реестр - номер аккаунта в нем.

"В настоящее время разрабатывается совместный приказ Минобороны и Минцифры, определяющий порядок обмена информацией между порталом "Дия" и реестром. Также оборонное ведомство начало интеграционные процессы с другими государственными реестрами. На сегодня идет процесс интеграции с базами Государственной миграционной службы Украины, а дальше - очередь в реестры других госорганов. Таким образом, граждане будут получать государственные услуги по воинской обязанности без очередей и коррупционных рисков, сразу у себя в смартфоне", - добавил Андрей Таран.