В Департаменте военно-технической политики, развитии вооружения и военной техники Минобороны подтвердили возможность получения ВСУ британских ракет Brimstone класса "земля-земля", которые способны поражать цели на дистанции до 25 км, которые разрабатываемых ракет Brimstone. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ ведомства на запрос журналистов.

"Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины", - говорится в ответе.

Напомним, ракеты Brimstone использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. Стоимость одной такой ракеты оценивается приблизительно в 100 тысяч фунтов. На днях СМИ сообщили, что Украина ведет переговоры с Великобританией о поставках такого вида оружия.

В случае удачной сделки в Украине этими ракетами оснастят военные корабли, также рассматривается возможность установки ракет Brimstone на украинских самолетах. По данным разработчика, спектр целей, которые способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра, варьируется от быстро движущихся и маневрирующих машин, до танков, бункеров и кораблей.

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