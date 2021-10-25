Украина впервые примет участие в заседании комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины со ссылкой на слова заместителя министра обороны Александра Носова в понедельник, 25 октября.

Заместитель министра обороны Носов будет представлять Украину во время Конференции в штаб-квартире НАТО.

Александр Носов рассказал, что завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений - Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО.

По словам чиновника, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но пока впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО - в частности, об инновациях в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных потребностей и бюджетных возможностей.

Заместитель министра обороны отметил, что Конференция национальных директоров вооружений Альянса будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи Носова с Национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета Альянса по вопросам вооружений. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что в НАТО утвердили план на случай одновременной атаки России в Черном море, на Балтике, в интернете и из космоса. Главы оборонных ведомств стран НАТО в ходе встречи в Брюсселе согласовали пакет ответных мер на угрозы со стороны российских ракетных систем.

Также мы писали, что страны НАТО начали учения по отработке ядерных ударов в Европе. В том числе и около Крыма. Ожидается, что во время маневров будет отработана транспортировка ядерного оружия из подземных хранилищ и их прикрепление к самолетам. Но тренировочные полеты будут выполняться без бомб.