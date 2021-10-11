Кроме стратегической атомной подводной лодки "Теннесси" (USS Tennessee) у Военно-морских сил США появилась вторая подлодка, оснащенная баллистическими ракетами с новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Это судно "Аляска" (USS Alaska), которое несет одну или две такие ракеты.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Федерации американских ученых.

В начале октября "Аляска" вернулась с боевого патрулирования на свою базу Кингс-Бэй в штате Джорджия, на Атлантическом побережье США. По доступной информации, она проводила патрулирование в Атлантике и в Средиземном море. В конце июня подлодка заходила для пополнения запасов в Гибралтар.

Подводные лодки "Теннесси" и "Аляска" класса "Огайо", приписанные к базе Кингс-Бэй, оснащены двадцатью межконтинентальными баллистическими ракетами Trident II D5. Они несут ядерные боеголовки W76-1 (мощностью 100 килотонн) и W88 (мощностью 475 килотонн). Одна или две ракеты имеют боеголовки W76-2 мощностью 5-8 килотонн, что составляет около трети от мощности сброшенной на Хиросиму американской атомной бомбы.

Небольшое количество таких боеголовок (по некоторым данным, около 20) было выпущено в 2019 году на предприятии Pantax в штате Техас. Подлодка "Теннесси" стала первой, которую ими оснастили.

Боеголовки малой мощности W76-2 были произведены при администрации Дональда Трампа для противодействия возможным планам России первой применить тактическое ядерное оружие.

Пентагон аргументировал необходимость развертывания ядерного оружия малой мощности тем, что оно позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не позволит ей "воспользоваться своим большим потенциалом тактического ядерного оружия".

Администрация Трампа, принимая решение о развертывании маломощных боеголовок на ракетах подлодок, заявляла, что это оружие сделает полномасштабную ядерную войну менее вероятной, предоставив США более гибкое средство сдерживания.

По мнению Вашингтона, это якобы позволит предотвратить применение противником, в частности, Россией, тактического оружия.

Как говорится в американской ядерной стратегии, принятой в 2018 году, наличие маломощного ядерного оружия "позволит гарантировать, что потенциальные противники не смогут воспользоваться своим преимуществом при ограниченной ядерной эскалации, сделав применение ядерного оружия менее вероятным".

Между тем Джо Байден не раз заявлял, что создание и развертывание маломощных ядерных боеголовок - плохая идея.

Эксперты отмечают, что в случае запуска баллистической ракеты с такими ядерными боеголовками противник не сможет определить, какой заряд она несет, и он вынужден будет реагировать с задействованием всех стратегических ядерных сил.

Ранее "Страна" сообщала, что в начале октября во время боевого дежурства атомная подлодка "Коннектикут", оснащенная ядерными ракетами, столкнулась под водой с неопознанным объектом.

Также мы рассказывали, что весной в США оценили новую российскую атомную подводную лодку "Казань" фразой "вооружена до зубов".