Государственный департамент США 5 октября опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок в американском арсенале. Такую информацию обнародуют впервые с 2016 года, так как бывший президент Дональд Трамп запретил ее афишировать.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Данные приведены на 30 сентября 2020 года. Год назад в арсенале Вооруженных сил США было 3 750 активных и неактивных ядерных боеголовок. Это на 55 боеголовок меньше, чем годом ранее, и на 72 заряда меньше в сравнении с 2017 годом.

Этот самый низкий показатель с тех пор, как ядерный арсенал США достиг своего максимума в разгар холодной войны с Советским Союзом в 1967 году. Тогда у США насчитывались более 31 тысячи ядерных зарядов.

Публикация статистики говорит о том, что администрация президента Джо Байдена пытается возобновить переговоры с Россией по поводу ядерного разоружения, зашедшие в тупик при Трампе.

"Повышение прозрачности информации о ядерных арсеналах государств имеет важное значение в плане нераспространения ядерного оружия и разоружения", - заявили в Госдепе.

Действующий договор между США и РФ о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) ограничивает количество ядерных боеголовок как в американском, так и в российском арсеналах. Документ предусматривает сокращение обеими сторонами развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков - до 700 единиц.

На прошлой неделе российские и американские дипломаты провели в Женеве заседание за закрытыми дверями, чтобы начать подготовку к разработке соглашения, которое придет на смену СНВ-III, а также договора, регулирующего обычные вооружения.

Источник в Белом доме назвал переговоры продуктивными.

Ранее "Страна" сообщала, что США оснастили новыми ядерными боеголовками ракеты на субмаринах для сдерживания России.

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