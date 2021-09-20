Сотрудников украинского Института ядерных исследований Национальной академии наук отправляют в отпуск без сохранения зарплаты. Это связано с недостатком государственного финансирования учреждения.

Об этом говорится в приказе от 14 сентября под названием "Об административном отпуске в ноябре 2021 года".

"В связи с недостаточным бюджетным финансированием на основании ст. 32 и ст. 56 КЗоТ Украины приказываю предоставить работникам Института административный отпуск без сохранения заработной платы с 15 по 30 ноября 2021", - говорится в документе, подписанном директором учреждения Василием Слисенко.

Также в приказе поручается главному инженеру Института обеспечить поддержку инфраструктуры в надлежащем состоянии, заведующему отделом кадров - ознакомить с приказом руководителей всех подразделений, а руководителям всех подразделений провести разъяснительную работу по этому поводу.

Также директор предупреждает сотрудников о том, что в случае несогласия на продолжение работы в новых условиях трудовой договор с ними будет прекращен по п. 6 ст. 36 КЗоТ Украины.

На фоне такого плачевного состояния науки и ядерных исследований нардеп Давид Арахамия недавно заявил, что отказ Украины от ядерного оружия - ошибка, так как теперь не получится шантажировать им другие страны.

Катастрофа с финансами и в украинских судах. На прошлой неделе Шевченковский райсуд столицы заявил, что из-за низких зарплат оттуда бегут люди, а денег не хватает даже на отправку служебной корреспонденции.