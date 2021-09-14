Уже через месяц Иран может завладеть достаточным количеством материала, чтобы произвести одну ядерную боеголовку. Это стало возможно благодаря тому, что летом при помощи усовершенствованных центрифуг местные ученые ускорили обогащение урана до 60%.

Об этом со ссылкой на доклад Института международной безопасности сообщает The New York Times.

Это, в свою очередь, позволит Тегерану преодолеть порог, который может усилить давление на Соединенные Штаты и их союзников с целью улучшения условий потенциальной сделки по восстановлению ядерного соглашения 2015 года.

При этом за три месяца в Иране может появиться необходимое количество материала для создания второй, а через пять - третьей ядерной бомбы.

По информации NYT, больше времени понадобится для разработки технологии доставки, над которой иранские ученые работают уже не менее 20 лет.

Между тем, ранее власти Ирана заявляли о том, что не желают разрабатывать ядерное оружие, а их ядерная программа имеет мирный характер

В свою очередь администрация Байдена не комментирует данные доклада.

Напомним, в конце прошлого года Джо Байден сообщил о готовности вернуть США в ядерную сделку с Ираном.

Также мы писали о том, что несколько лет назад Иран испытал баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки в Европу.