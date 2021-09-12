В воскресенье, 12 сентября, в Тегеране состоялась встреча вице-президента Ирана и главы Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммада Эслами и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Стороны договорились продолжать сотрудничество.

Об этом сообщается на сайте агентства.

Стороны договорились поддерживать дух взаимного доверия и работать вместе дальше, а также подчеркнули необходимость решать возникающие вопросы в конструктивной атмосфере и исключительно в техническом плане.

Также Гросси и Эслами условились в рамках существующего сотрудничества поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях. С этой целью вице-президент Ирана и гендиректор МАГАТЭ условились встретиться в кулуарах предстоящей генеральной конференции, а Гросси еще раз посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны.

Наконец, Иран разрешил инспекторам МАГАТЭ обслуживать идентифицированное оборудование (камеры на АЭС) и заменять носители, которые будут храниться под совместными печатями МАГАТЭ и Организации по атомной энергии Ирана в исламской республике Иран. Способ и время сейчас согласовываются сторонами.

Как писала "Страна", в январе 2020 года Иран грозил остановить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Через год он ограничил доступ инспекторам МАГАТЭ к ядерным объектам, но затем позволил проводить некоторые инспекции.

А в конце лета в МАГАТЭ заподозрили Северную Корею в возобновлении производства ядерного топлива.