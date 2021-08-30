В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Северная Корея возобновила работу по производству топлива для ядерного оружия на основном ядерном комплексе в Йонбёне (уезд в КНДР в южной части входящий провинции Пхёнан-Пукто).

Это произошло после того, как ранее северокорейский лидерКим Чен Ын заявил, что власти хотят увеличить радиус действия ядерных ракет, несмотря на санкции с первого момента взрыва в 2006 году.

Об этом со ссылкой на ежегодный доклад МАГАТЭ сообщает телеканал "Sky News".

В частности, в отчете говорится, что начала июля 2021 года появились признаки возобновления работы, в том числе сброс охлаждающей воды.

Также там сказано "о пяти-мегаваттном реакторе на этом объекте, который производит плутоний - один из двух ключевых ингредиентов, используемых для создания ядерного оружия".

В январе 2021 года Председатель Госсовета КНДР приказал чиновникам разработать ракеты с несколькими боеголовками, спутники-шпионы и атомные подводные лодки. Он заявил, что этот власти пошли на этот шаг, чтобы заставить США "отказаться от враждебной политики" по отношению к его стране.

Ранее мы рассказывали, что спутники сняли неизвестный ядерный объект на территории КНДР.

Также писали, что Северная Корея запустила с подлодки ракету нового типа.