Сирийские военные с помощью российских зенитно-ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" уничтожили 8 из 12 ракет, выпущенных истребителями F-16 израильских ВВС по территории республики в ходе авиаудара 8 октября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулитя.

В ходе брифинга контр-адмирал сообщил, что шесть самолетов пересекли государственную границу САР в 21:33 8 октября и нанесли удар 12 управляемыми ракетами по аэродрому "Т-4" ("Тифор") в провинции Хомс. По данным контр-адмирала, две трети ракет были уничтожены.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадим Кулить также отметил, что в результате нападения шесть сирийских военнослужащих были ранены.

Ранее "Страна" информировала, что ВВС Израиля нанесли массированный ракетно-бомбовой удар по целям в секторе Газа. Эта атака стала ответом на ракетный обстрел израильских городов и поселений.

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