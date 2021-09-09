В Сирии 8 сентября подразделения армии вошли в город Дераа-Баляд - последний оплот боевиков на юге республики. Однако вскоре после взятия населенного пункта под контроль возле него погибли семь военных, подорвавшись на бомбе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее власти Сирии и боевики в Дераа договорились о том, что последние сдадут оружие, а армия установит блокпосты в девяти районах города. Все боевики, которые не хотели разоружаться, обязались покинуть Дераа. Однако в итоге не захотевшие примириться стали группироваться и укреплять свои позиции в районе Аль-Сед и в палестинском лагере в Дераа-Баляд.

Поэтому в первой половине дня сирийские военные провели зачистку и обыск домов в жилых кварталах города в поисках оружия и самодельных взрывных устройств.

А поздно вечером семь военных подорвались на бомбе на дороге, связывающей деревни Нафиа и Айн Закар близ Дераа. Их автомобиль нарвался на заложенное на дороге взрывное устройство.

Ранее "Страна" сообщала, что в Сирии обстреляли ракетами больницу. В результате один военный погиб.

Незадолго до этого в республике на мине подорвался броневик России.





