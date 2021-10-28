Украинские Вооруженные силы заняли 25-е место в рейтинге сильнейших армий мира по версии индекса Global Fire Power 2021. Таким образом армия Украины улучшила свои позиции на две ступени, поднявшись с прошлогоднего 27-го места.

Всего в рейтинге представлены армии 140 отслеживаемых стран мира.

Лидерами рейтинга являются США, Россия и Китай. Кроме них в десятку вошли Индия, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Бразилия, Пакистан.

На своем 25-м месте армия Украины находится между Вьетнамом и Таиландом. Последнее 140-е место рейтинга занимает Бутан.

Если взять отдельно европейский континент, то ВСУ занимают 7 место, между Польшей и Грецией:

Лучше всего у украинской армии обстоят дела с артиллерией (7 место), САУ (8 место), резервом (7 место) и танками (8 место). Хуже всего - морской компонент. Сказывается отсутствие эсминцев, корветов, авианосцев и подводных лодок, поэтому тут 139 место из 140.

Напомним, в Украину прибыл груз военной помощи от США.

Ранее "Страна" писала о том, что Генштаб ВСУ подтвердил первое боевое применение на Донбассе турецкого беспилотника "Байрактар".

Также мы сообщали, что Зеленский поручил выплатить все долги по зарплате военнослужащим ВСУ.