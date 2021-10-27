В среду, 27 октября, на Закарпатье призывник выпрыгнул из окна военкомата, куда его привела полиция, поскольку он уклонялся от службы.

Об этом в Facebook сообщил Закарпатский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

По данным террцентра, парень неоднократно уклонялся от явки в призывной пункт, а 27 октября его задержала полиция - поскольку он находился в списках на розыск.

"Данный гражданин был доставлен в призывной участок с целью составления протокола об административном правонарушении в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях, однако в ходе работы уклонявшийся гражданин совершил попытку побега с призывного участка и выпрыгнул из окна второго этажа. Чем подверг опасности собственную жизнь и нанес вред здоровью", - сказано в сообщении.

По информации террцентра, парню вызвали скорую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, "Страна" подробно писала о том, как весной Верховная Рада изменила правила призыва в Украине.

Также мы сообщали, что в "Слуге народа" анонсировали, что с 2023 Украина может отказаться от обязательного призыва в армию.