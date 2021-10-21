Украина может закупить у Великобритании ракеты Brimstone, которые использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. Стоимость одной такой ракеты оценивается приблизительно в 100 тысяч фунтов ($138 тысяч - Ред.). Переговоры ведутся о покупке и другого вооружения.

Об этом сообщает The Times.

Сейчас переговоры ведутся между министерствами обороны Соединенного Королевства и Украины. Речь идет о поставке ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA.

В случае удачной сделки в Украине этими ракетами оснастят военные корабли, также рассматривается возможность установки ракет Brimstone на украинских самолетах. По данным разработчика, спектр целей, которые способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра, варьируется от быстро движущихся и маневрирующих машин, до танков, бункеров и кораблей.

Подобная продажа ракет Киеву, если договоренность будет достигнута, стала бы первой для Великобритании.

Напомним, на этой неделе в Украину прибыл груз военной помощи от США.

Также мы писали о том, что в прошлом году ВСУ взяли на вооружение крылатые ракеты "Нептун".