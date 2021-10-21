Украина может купить у Британии ракеты Brimstone, которые использовались в Афганистане и Сирии
Украина может закупить у Великобритании ракеты Brimstone, которые использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии. Стоимость одной такой ракеты оценивается приблизительно в 100 тысяч фунтов ($138 тысяч - Ред.). Переговоры ведутся о покупке и другого вооружения.
Об этом сообщает The Times.
Сейчас переговоры ведутся между министерствами обороны Соединенного Королевства и Украины. Речь идет о поставке ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA.
В случае удачной сделки в Украине этими ракетами оснастят военные корабли, также рассматривается возможность установки ракет Brimstone на украинских самолетах. По данным разработчика, спектр целей, которые способны поражать эти ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра, варьируется от быстро движущихся и маневрирующих машин, до танков, бункеров и кораблей.
Подобная продажа ракет Киеву, если договоренность будет достигнута, стала бы первой для Великобритании.
Напомним, на этой неделе в Украину прибыл груз военной помощи от США.
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