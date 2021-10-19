В Южно-Тихоокеанском регионе снова нарастает напряженность из-за военных испытаний Пхеньяна. Военные КНДР вновь произвели запуск двух баллистических ракет в Японском море, что вызвало крайне негативную реакцию официального Токио.

Об этом передает агентство ТАСС.

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с осуществленным запуском двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио заместитель генсека кабмина Есихико Исодзаки.

"Такие пуски являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Это крайне прискорбно. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам", - сказал он.

Ранее премьер Японии Фумио Кисида сообщил, что сейчас Токио анализирует имеющуюся информацию о запуске. Более подробных сведений о типе ракет и районе их падения пока не приводится. В связи с проведенными в КНДР пусками при канцелярии японского премьера созван кризисный штаб.

Ранее "Страна" сообщала о том, что спецназ КНДР показал Ким Чен Ыну, как крушит бетонные глыбы и гнет железные прутья.