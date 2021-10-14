Спецназовцы Северной Кореи продемонстрировали лидеру страны Ким Чен Ыну свою силу и выносливость. Они выдерживали удары бревнами, разбивали кувалдами бетонные блоки на животах друг друга и гнули железные прутья.

Видео, появившееся в эфире центрального телевидения КНДР, разлетелось по новостным каналам в Ютубе.

Эффектные кадры были сняты во время церемонии открытия военной выставки в Пхеньяне, на которую прибыл северокорейский лидер. Шоу военных прошло перед трибунами, где расположился Ким Чен Ын. Спецназовцы показали мастерство в использовании приемов тхэквондо, разбивали головой и руками бетонные блоки, черепицу и кирпичи, легко перепрыгивали через автомобиль.

На видео также попал момент, как один солдат с обнаженным торсом лежит на штырях, в то время как другой разбивает у него на животе бетонный блок. Аналогичный трюк был проделан, когда боец лежал на битом стекле.

Сидящий на трибуне Ким Чен Ын аплодировал умениям военных и улыбался.

Ранее "Страна" рассказывала, что КНДР на днях испытала новую гиперзвуковую ракету, однако США это не впечатлило.

А летом в МАГАТЭ заподозрили Северную Корею в возобновлении производства ядерного топлива.