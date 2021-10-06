Корейский мини-сериал "Игра в Кальмара" неожиданно стал сенсацией Netflix. Спустя полмесяца после выхода он стал самым популярным проектом сервиса в 90 странах. При том, что до выхода он особо не рекламировался нигде, кроме Южной Кореи.

Разбирались, о чем сериал и что сделало его сумасшедше популярным за такое короткое время.

Недетские игры

В поисках хорошей жизни в загадочном месте оказывается главный герой - простак и неудачник, живущий на деньги своей престарелой матери, к также самые разные персонажи - шофер-игроман, беженка из Северной Кореи, гангстер, бегущий от кредиторов, умирающий от опухоли старик, офицер полиции.

Всего 456 человек, которых объединяет одно - финансовые проблемы и желание забрать выигрыш. Для этого нужно будет сыграть в шесть детских игр. Победителям обещают награду 46 миллиардов вон (около 38 миллионов долларов).

Вот только большинство не дойдут до последнего тура, ведь вылет из игры означает смерть.

От фильмов сериалов с похожим сюжетом 9-серийная "Игра в кальмара" отличается тем, что герои тут не жертвы обстоятельств. Они выбрали игру добровольно и у них есть шанс остановить ее, если большинство проголосуют за это.

Кроме того, что нередко для корейского кино, вспомнить хотя бы "Паразитов", в сериале поднимается и социальная тема бедности, банкротства, моральные темы.

Сам режиссер Хван Дон-хек, вспоминал, что начал писать сценарий мини-сериала еще 10 лет назад, но закончить его не смог. Тогда он жил с мамой и бабушкой практически за чертой бедности. В итоге ему пришлось продать ноутбук, чтобы выручить 675 долларов и оплатить бытовые расходы.

Несмотря на то, что Южная Корея - лидер в индустрии красоты, медицины и ухода за собой. Миллионы ее жителей живут в тяжелых экономических условиях, а около половины корейцев старше 65 лет считаются малоимущими. Все это сделало сериал особо актуальным.

В чем секрет популярности?

"Игра в Кальмара" - мини-сериал, снятый за деньги Netflix. Сценарий был готов несколько лет назад, но корейские продюсеры не спешили брать его в разработку. Он показался им слишком жестоким и кровавым.

Когда в 2020 году Хван Дон-хек предложил идею Netflix, там одобрили съемки, поскольку как раз искали самобытные и смелые проекты.

Зрителям пришелся по душе и сюжет, и картинка, и актеры. Одну из самых запоминающихся сыграла корейская модель Хо Ен Чон. После выхода "Игры в кальмара" ее аккаунт в Instagram увеличился сразу н 11 миллионов подписчиков.

Хо Ен Чон

Мировую популярность также объясняют любовью тиктокеров, которые стали делиться огромным количеством мемов и челленджей, записывать ролики с отсылкой к сериалу. В общем вывели его в топ.

Кроме того, продвигают "Игру" и в Netflix, делая заявления, что этот сериал должен побить все предыдущие рекорды стриминга по количеству просмотров. В компании говорят, что детище Хван Дон-хека стало самым популярным сериалом этого года, обогнав "Sex Education" и "Уборщицу".