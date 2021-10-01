Северная Корея 28 сентября объявила, что успешно испытала новую гиперзвуковую ракету под названием "Хвасон-8". В США прокомментировали запуск и заявили, что не считают это оружие угрозой для своей территории.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам главы Объединенного командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) генерала ВВС Глена Ван Херка, военные США изучают информацию об испытании Пхеньяном гиперзвуковой ракеты.

"Я так понимаю, что разведсообщество все еще оценивает заявления КНДР об испытаниях гиперзвуковой ракеты. По моим оценкам, гиперзвуковое оружия, которое, по утверждениям КНДР, там испытали, не будет угрозой для США", - сказал военачальник 30 сентября во время брифинга в Пентагоне.

Между тем в самих США к 2022 году намерены оснастить свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами. Начало испытаний самолета с новым оружием уже запланировано на следующий сентябрь.

Как писала "Страна", в один день с КНДР, 28 сентября, в США успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.