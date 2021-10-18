Китай опроверг информацию Financial Times о недавнем испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь 18 октября заявил, что это было обычное испытание для проверки технологии повторного использования космического аппарата.

Его заявление приводит издание Deutsche Welle.

Об испытании гиперзвуковой ракеты британская Financial Times сообщила 16 октября со ссылкой на некие источники. По информации источников, еще в августе Китай отправил в космос ракету типа Long March с планирующим блоком на борту. Гиперзвуковая ракета с подобным ядерному зарядом якобы облетела земной шар, после чего пыталась поразить заданную цель, но в итоге не достигла ее. Как написала газета, испытания прошли в условиях строгой и полной секретности.

У представителя МИД журналисты спросили, была ли информация газеты неверной.

"Да", - коротко ответил Чжао.

По его словам, на самом деле Китай тестировал космическую технологию, которая могла бы стать удобным и дешевым способом для людей "использовать космос в мирных целях".

Гиперзвуковые ракеты испытывают уже многие страны. Так, 28 сентября Северная Корея объявила, что успешно испытала такую - под названием "Хвасон-8".

В тот же день стало известно о том, что Управление перспективных исследовательских программ США совместно с ВВС страны успешно завершили испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой в пять раз превышает скорость звука.