Сегодня, 29 сентября, в Министерстве обороны Украины заявили, что собираются проверить информацию о праворадикальной организации "Centuria", которая "обосновалась" при главной военной академии страны.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Военной службе правопорядка Вооруженных Сил Украины Министром обороны поручено провести служебную проверку достоверности информации о возможных связей военнослужащих Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного с организацией "Centuria",- пишут в сообщении.

Также эта служба проведет проверку информации о договоре Управления физкультуры Минобороны с ГО "Украинская федерация смешанных боевых искусств.

По результатам проверки, при наличии оснований, служба проинформирует правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений.

Речь идет о статье, где группировку связывают с военнослужащими академии сухопутных войск им. Сагайдачного. Этим займется военная служба правопорядка ВСУ.

Напомним, недавно американский Институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, в котором заявил о том, что главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США, Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

"Страна" публикует выдержки из доклада и рассказывает, что известно о "Центурии".