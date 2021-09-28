Украина оказалась в эпицентре нового политического скандала, связанного с радикальными движениями.

Американский Институт Джорджа Вашингтона опубликовал доклад, в котором заявил: главное военное учебное заведение Украины, поддерживаемое Госдепом США - Национальная академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного - "стала домом" для ультраправой организации Centuria.

Эта группировка была создана под крылом "Нацкорпуса" в прошлом году. Однако, кроме помпезного перфоманса с отсылкой ко временам Древнего Рима и его легионеров, в Украине она мало чем запомнилась. Но в США, как видим, имеют какую-то другую информацию.

Основной мотив доклада - ультраправые из Украины получают военный инструктаж и тренинги на Западе. При этом, напомним, что Конгресс еще несколько лет назад запретил вооружать и обучать "Азов" и связанные с ним структуры (то есть "Нацкорпус" и, соответственно, "Центурию").

"Страна" публикует выдержки из доклада и рассказывает, что известно о "Центурии".

Что говорится в американском докладе о "Центурии"

В материале, который подготовил Институт Джорджа Вашингтона рассказывается о деятельности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ), которая находится во Львове на улице Героев Майдана.

Это бывшее Львовское высшее военно-политическое училище, которое готовило кадры в том числе для разведки.

По данный авторов доклада, группе "Центурия" удалось привлечь в свои ряды будущую военную элиту Украины внутри НАСВ. Члены этой организации также получили доступ к западным военным учебным заведениям.

В частности, один из членов группы, тогда еще курсант НАСВ Кирилл Дубровский, прошел 11-месячный курс подготовки офицеров в Королевской военной академии Сандхерст в Великобритании. Во время учебы Дубровский, очевидно, поддерживал связи с группой.

"Группа, возглавляемая людьми, имеющими связи с международным активным ультраправым движением "Азов", привлекла множество членов, в том числе нынешних и бывших курсантов НАСВ, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины. На фотографиях члены сообщества отдают нацистское приветствие и делают в сети, казалось бы, экстремистские заявления", - говорится в докладе.

Другой член "Центурии" и курсант НАСВ Владислав Винтерголлер посетил военные курсы Академии немецких офицеров (Die Offizierschule des Heeres, OSH) в Дрездене в апреле 2019 года. Внутри Украины члены группы имели доступ к американским военным инструкторам, а также к курсантам из США и Франции.

Сама "Центурия" давно рассказывает, что ее члены служат офицерами в нескольких частях украинской армии. Присутствуют последователи этой ультраправой организации, как видим, и во Львовской академии. По данным авторов доклада, некоторые члены "Центурии" из числа курсантов академии пошли служить в армию после выпуска в период между 2019 и 2021 годами.

"По крайней мере, с 2019 года Centuria объявила о нескольких мобилизациях, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа - через свой канал Telegram, у которого более 1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации - продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, вооруженным силам и обмену", - говорится в докладе.

Также авторы утверждают, что у "Центурии" прочные связи с украинским крайне правым движением "Азов" и именно это вызывает тревогу США, поскольку Конгресс запретил использование американских бюджетных средств "для предоставления оружия, обучения или другой помощи батальону "Азов" в 2018 году и с тех пор сохранил это положение, в том числе в законопроекте о государственных расходах на 2021 год.

Напомним, еще в 2015 году Конгресс США запретил помогать батальону "Азов". В Палате представителей выступали за то, чтобы признать полк террористической организацией. Во многих американских СМИ их называют неонацистами.

В США считают, что доступ "Центурии" к западной военной подготовке через НАСВ и ее предполагаемое присутствие в ВСУ могут принести пользу движению "Азов". В докладе говорится, что американские законодатели неоднократно призывали Госдеп объявить Азов иностранной террористической организацией.

Во время последнего такого звонка в апреле 2021 года конгрессмен-демократ Элисса Слоткин написала госсекретарю США Энтони Блинкену, что "батальон "Азов" […] использует Интернет для вербовки новых членов, а затем радикализирует их, чтобы использовать насилие для реализации своей политической повестки дня". Тем не менее, правительства США и западных стран не призывали правительство Украины разорвать связи с движением "Азов", и эта крайне правая организация остается интегрированной в правительство Украины через "Азовский полк".

В докладе есть множество фото, на которых в числе членов ультраправой организации Centuria запечатлены курсанту Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного.

Что известно о "Центурии"

Презентация националистической организации "Центурия" состоялась 3 августа 2020 года под Киевом.

Своей главной идеей националисты назвали подготовку формирования к "освободительной войне".

"Под Киевом состоялся форум украинских националистов, представивший новую организацию – Centuria. Или всё, или ничего, пан или пропал - девиз организации отсылает к истории Рима и фундаменту Европейской Цивилизации, стоящей на страже Порядка против Хаоса, сплоченности против разобщения и патриархальных ценностей Братства против женственной и ведомой толпы", - говорилось в приветственном сообщении националистов.

Центуриями в Древнем Риме называли боевые подразделения в войске. В легионе их насчитывалось 60. В каждой центурии было около 100 бойцов, что на сегодня соответствует армейской роте.

Во время мероприятия под Киевом националисты стреляли в воздух. Члены организации скрывали лица под специальными масками, также проводили специальную, как они ее назвали, "боевую молитву".

"Нации создают единицы. Сама по себе народность – это собрание людей. Но если есть единицы, которые готовы (бороться — Ред.) за свою веру, веру во что-то большое, веру в идею, то у этих единиц есть все шансы сделать нацию великой. Каждый из вас – единица, которая готова за собой повести десять, сто, тысячу, десятки тысяч в бой – новый бой цивилизаций", – заявлял оратор.

Все фото: facebook.com/dulapchiy

Оратором выступил один из лидеров "Нацкорпуса" Игорь Михайленко. В националистических кругах его знают как Черкаса. И его присутствие на презентации объяснило происхождение "Центурии".

Михайленко – бывший командир полка Национальной гвардии "Азов". Он занял эту должность после того, как командовавший подразделением Андрей Билецкий ушел в нардепы. По данным собеседников "Страны" из "Азова", Михайленко правой рукой Билецкого. Именно Черкасу он доверил руководство "Национальными дружинами" – молодежным и силовым крылом партии Билецкого "Национальный корпус".

После появления "Центурии" в них влились ранее презентованные "Нацдружины". Впрочем, ни первая, ни вторая организации по прошествии года в Украине не получили большой известности. Разве что сразу после своего создания "центурионы" отметились в нападении на офисы ОПЗЖ.

Но, как следует из доклада, деятельность организации не прекратилась. Она по-прежнему работает как "молодежка" структур, связанных с "Азовом". И работает на вербовку кадровых офицеров армии и разведки.

Правда, есть большие сомнения, что на Западе после этого прекратят тренировать украинских ультраправых. Несмотря на регулярные расследования в СМИ и возмущения общественных организаций, радикальные националисты - это та общественная прослойка, которая удерживает Украину в сфере внешнего управления. Поскольку позволяет недемократическим путем давить на власть и граждан.

Именно поэтому структуры вроде "Нацкорпуса" и "Азова" продолжают свое существование и, как следует их того же доклада - продолжают получать военную помощь на Западе. И беспокойство, которое оттуда периодически звучит, связано не с ультраправым беспределом в Украине - а с опасениями, что он может в тех или иных формах заражать собственно западное общество.