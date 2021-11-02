В Киеве открылись первые пункты поддержки "Дии", в которых украинцам помогут генерировать ковид-сертификаты
В Киеве в трех центрах вакцинации от коронавируса заработали первые пункты команды поддержки онлайн-сервиса "Дия". Там украинцам будут помогать самостоятельно генерировать ковид-сертификаты, которые не получила половина вакцинированных граждан.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с Covid-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал он.
По словам главы Минцифры, такие пункты работают в следующих столичных центрах вакцинации:
- Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,
- Торговый центр "River Mall", Днепровская набережная, 12,
- НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.
Министр также добавил, что в ближайшее время пункты поддержки заработают еще в двух местах.
Напомним, недавно в приложении "Дия" упростили процесс генерации ковид-сертификатов - теперь это происходит без использования электронной подписи, по одному клику. Сейчас для получения документа достаточно зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".
Также мы сообщали, что в "Дие" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов.