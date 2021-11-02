В Киеве в трех центрах вакцинации от коронавируса заработали первые пункты команды поддержки онлайн-сервиса "Дия". Там украинцам будут помогать самостоятельно генерировать ковид-сертификаты, которые не получила половина вакцинированных граждан.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Запускаем пункты команды поддержки "Дии" с Covid-сертификатами офлайн в Киеве. Мы подскажем, как вам сразу после вакцинации самостоятельно сгенерировать сертификат", - написал он.

По словам главы Минцифры, такие пункты работают в следующих столичных центрах вакцинации:

Центральный железнодорожный вокзал, пл. Вокзальная, 1,

Торговый центр "River Mall", Днепровская набережная, 12,

НСК Олимпийский, ул. Большая Васильковская, 55.

Министр также добавил, что в ближайшее время пункты поддержки заработают еще в двух местах.

Напомним, недавно в приложении "Дия" упростили процесс генерации ковид-сертификатов - теперь это происходит без использования электронной подписи, по одному клику. Сейчас для получения документа достаточно зайти в приложение или на портал и нажать "Получить сертификат".

Также мы сообщали, что в "Дие" появится возможность получить ковидный сертификат на основании ПЦР-тестов.