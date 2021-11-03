Всемирная организация здравоохранения 3 ноября одобрила использование в экстренном порядке очередной вакцины против коронавируса. Это препарат Covaxin, разработанный индийской компанией Bharat Biotech.

Об этом сообщается в Твиттер-аккаунтах ВОЗ и ее гендиректора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"ВОЗ разрешила экстренное применение Covaxin, дополнив расширяющийся список вакцин, одобренных ВОЗ для предотвращения заражения COVID-19", - сказано в твите организации.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что вакцина соответствует стандартам организации по защите от COVID-19, а польза от ее применения намного превосходит риски.

Вакцину рекомендуют вводить людям старше 18 лет курсом из двух доз, интервал между которыми должен составлять четыре недели.

Правда, пока нет данных о том, насколько вакцины безопасна и эффективна во время беременности.

Ранее препарат разрешили использовать в экстренных ситуациях в Бразилии и самой Индии. А летом компания Bharat Biotech заявила, что ее вакцина показала эффективность 77,8% по итогам третьей фазы клинических испытаний. Также производитель заверял, что препарат на 63% эффективен против штамма "дельта".

В список одобренных ВОЗ вакцин сейчас входят препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, Sinovac, Sinopharm и AstraZeneca. Между тем ВОЗ никак не может одобрить российский "Cпутник V".