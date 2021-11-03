В Польше начали тестировать прототип украинской вакцині от Cоvid-19. Так, по крайней мере, сообщают ученые из Львова, которые отправили в лаборатории соседней страны первые образцы.

Детище львовских ученых создано на основе специальных дрожжевых клеток и белка вируса. Пока его испытывают на мышах в польских лабораториях, поскольку собственных лабораторий такого уровня у нас нет.

Следующие этапы перед регистрацией должны включать исследования на приматах и добровольцах. Однако даже сами создатели не верят, что до этого вообще дойдет.

Особенно вера тает в свете первой распиаренной "украинской вакцины", о которой активно говорили перед местными выборами - но которой, похоже, не существует в природе.

И колоть, и брызгать. Что известно о разработке вакцины

Потенциальную вакцину от ковида разработали в Институте биологии клетки НАН Украины. В сентябре 2020 года разработчики получили на это около 10 миллионов гривен гранта от Национального фонда исследований. Над разработкой вакцины от Covid-19 с июня этого года работали восемь биологов.

В рамках разработки Институт выращивает белок вируса в искусственных условиях на поверхности клеток специальных дрожжей. Затем его очищают в биореакторе. Для этого используют прототип вируса, который выглядит, как белый порошок и хранится в холодильнике.

Так выглядит прототип вакцины от Covid-19. Скриншот из видео программы "Подробности"

Руководитель проекта, академик Андрей Сибирный рассказал "Радио Свобода", что украинские специалисты надеются, что получили вирусоподобные неинфекционные частицы. Неинфекционные, потому что там нет нуклеиновой кислоты (вирусы представляют собой молекулы нуклеиновых кислот, ДНК или РНК, в защитной белковой оболочке - Ред.)

По словам ученого, сейчас в Польше проводят эксперименты на мышах, чтобы выяснить, иммуногенный ли украинский препарат, то есть способен ли вызвать выработку нужных антител.

За границей исследования проводят, поскольку в Украине нет соответствующих лабораторий. Кроме того, в Польше есть специальная разновидность лабораторных мышей, которые могут болеть коронавирусом.

В данный момент украинскую наработку тестируют в институте Гданьска, который занимается иммуногенностью, потом обратятся к коллегам из Кракова, чтобы провести эксперимент на трансгенных мышах после заражения коронавирусом. За одного такого грызуна нужно заплатить 180 евро. Ожидается, что на эти испытания уйдет примерно полгода.

"Не знаю, завершим ли до конца года исследования на трансгенных мышах. Мы считаем, что наша вакцина – эффективна. Сейчас зависим от результата (исследований - Ред.). На проверке вакцины на мышах наш проект завершается" - пояснил ученый.

После мышей, если лабораторные эксперименты покажут эффективность вакцины, ее нужно протестовать на приматах. После этого должен следовать этап - исследований на добровольцах.

Но отечественные разработчики сомневаются, что дело дойдет до этого, не говоря уже о регистрации и выпуске вакцины от SARS-CoV-2.

"Очень сомневаюсь, что Украина доведет дело с нашей разработкой, если она будет успешной, на выпуск очищенных белков. Потому что это дорого и нет технологии. Вакцину нужно зарегистрировать, а получить международный сертификат очень сложно. Китай этого до сих пор не может сделать", – напомнил академик Андрей Сибирный.

А пока эксперименты на польских мышах продолжаются, львовские биологи разработали еще одну вакцину от ковида, основанную на том же принципе - клетки дрожжей, к которым прикреплены вирусные белки.

Ожидается, что этот препарат можно выпускать, как таблетки, спрей или микстуру. Чтобы ее протестировать на лабораторных мышах опять же будут обращаться к польским коллегам, но если на это дадут новый грант в Украине.

Разработки еще одной украинской вакцины ведут в Институт биохимии им. Палладина в Киеве. Ранее на это был получен грант в размере 7,5 млн грн. Столичные ученые ведут исследования в двух направлениях - по технологии искусственного выращивания ослабленного белка коронавируса и по технологии разработки мРНК-вакцин (как Moderna и Pfizer). Это уже третья попытка разработать вакцину от ковид в Украине.

Еще один грант - в 5 миллионов - был выдан год назад в тот же львовский институт на изобретение лекарства от коронавируса. Но результаты освоения этих денег пока неизвестны.

Что с прошлой вакциной, разрекламированной властью?

О самой первой отечественной вакцине от коронавируса в Украине заговорили год назад, когда Владимиру Зеленскому представили первые результаты ее доклинических испытаний, сделанных в лабораториях США. Это произошло накануне местных выборов и Офис президента активно пиарился на этой теме.

В интервью четырем телеканалам Владимир Зеленский назвал эту вакцину уникальной и высказал готовность привиться.

"Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая как другие.... Те результаты, которые показывали, - я с удовольствием. Если скажут - да", - заявил Зеленский.

Кстати, уже тогда эту вакцину раскритиковали. Глава национальной медицинской палаты, военный эпидемиолог Сергей Кравченко назвал ее "лабораторной работой студентов биологического факультета", а презентацию на уровне Минздрава и президента, "театральной постановкой", которую в погоне за политическим пиаром устроили авантюристы в Офисе президента.

В итоге никаких подвижек после презентации не произошло. Идеолог этой затеи украинец с американским гражданством Михаил Фаворов. Он позиционирует себя, как медицинского эксперта международного профиля. В провале Фаворов обвинил власти, которые не дали денег на дальнейшие этапы. Речь шла о сумме порядка 10-15 миллионов долларов.

Подробнее о судьбе первой заявленной украинской вакцине мы писали в материале "Страны" "Годовщина вакцины, которой нет. Что произошло с "украинским препаратом от коронавируса", который обещал Зе".

Что касается других украинских вакцин, на дрожжах и мРНК, то их перспективы туманны, ведь у нас нет ни необходимых лабораторий, ни специалистов.

По словам эпидемиолога Сергея Кравченко, все ученые с опытом прикладного характера давно выехали за рубеж, а в Украине остались лишь ученые-теоретики, знаний которых недостаточно для производства вакцины от коронавируса.

Тем временем власти сменили акценты и теперь называют "украинской вакциной", разлитый на мощностях харьковского "Лекхима" китайский CoronaVac.

Во время недавней презентации плана реформ в Трускавце Владимир Зеленский поинтересовался у министра здравоохранения: "Когда мы будем производить вакцины от разных болезней в Украине?" (по состоянию на 2021 год все вакцины, применяемые в нашей стране, иностранного производства - Ред).

"У нас в Харькове уже начался монтаж линии для производства вакцины против гриппа и против ковида. Это одна из первых... К концу этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, но в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", - пообещал Ляшко, не уточняя, что речь идет не о созданных в Украине препаратах.

Кроме этого, Минздрав обещает запустить изготовление в Украине вакцин Pfizer и Moderna на мощностях столичного производства "Индар".

А что до собственных украинских вакцин - то сведения о них начинают появляться в разгар пандемии, как это было в прошлом году.