Депутат Одесской областного совета от партии "За будущее" заявил, что над селами летают самолеты и заражают людей коронавирусом.

Об этом депутат Трифон Антов сообщил в Facebook.

В качестве доказательства Антов привел сообщение о том, что якобы, по информации Reuters, Польша, Швеция и Норвегия подают иск против ВОЗ из-за инфицирования Европы, а задержанные пилоты признались в распылении химического вещества, которое вызывает "химический пневмонит".

Также к сообщению было прикреплено фото резервуаров в самолетах, которые якобы это подтверждают.

Данная новость оказалась фейком. Не существует никаких подтверждений существования иска к ВОЗ со стороны Польши, Швеции и Норвегии из-за "инфицирования Европы".

У новостного агентства Reuters об этом также отсутствует информация.

Резервуары на фото используются в качестве балласта во время испытаний самолетов.

Приведенные утверждения об "инфицировании Европы" касаются популярной теории заговора о "химтрейлах" - самолетах, которые якобы распыляют в воздухе токсичные яды с целью заражения населения.

Под сообщением депутата пользователи оставили язвительные комментарии.

Одесский депутат повеселил пользователей Facebook рассуждениями о распылении коронавируса. Источник: Facebook/Трифон Антов

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ опровергли слухи о вертолетах, которые ночью распыляют дезинфекторы над Киевом. Служба безопасности Украины фиксирует попытки распространения фейков, связанных с темой коронавируса в Украине. Специалисты по кибербезопасности СБУ предупредили, что одним из фейков является слух о распылении над Киевом растворов для дезинфекции.

Также мы писали, что за последнее время появилось множество фейков, связанных с коронавирусом и его распространением. Ходят они и в Украине. В сети пишут, что по ночам города опрыскивают с военных вертолетов, за детей на улице грозит штраф или тюрьма, а в водопроводных трубах в качестве антисептика пустят самогон.