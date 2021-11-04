В Украине зафиксировали антирекорд по новым случаям коронавируса. В течение минувших суток Covid-19 обнаружили у 27 377 жителей нашей страны. Предыдущий антирекорд в Украине фиксировали 29 октября, когда сообщалось о 26 870 новых случаях болезни.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По информации министерства, всего в Украине с начала пандемии зафиксировали уже 3 006 463 случая коронавируса. Из них 70 146 оказались летальными. Выздоровели от Covid-19 2 479 138 украинцев.

Вчера, по данным ведомства, в больницы с ковидом попали 5 472 человека. Зафиксировано 699 летальных случаев. Выздоровели от коронавируса 12 464 человека. Среди новых пациентов 1 787 детей и 426 медиков.

Кроме того, вчера 299 272 человека вакцинировались против Covid-19. Одну дозу получили 212 968 человек, полностью иммунизированы – 86 304 человека.

Напомним, "Страна" писала о том, что вчера, 3 ноября, в Киеве состоялась акция протеста антивакцинаторов, участники которой выступали против вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений.

Также мы рассказывали, что Киев с понедельника, 1 ноября, перешел в красную зону карантина и стал шестнадцатым регионом Украины, в котором действуют строгие карантинные ограничения.

Кроме того, по данным Минздрава, следующими в красную зону карантина могут попасть Харьковская, Волынская и Тернопольская области.