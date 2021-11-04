Пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ в начале марта прошлого года, в некоторых странах может закончиться уже в 2022 году. При этом COVID-19, вероятно, станет сезонной болезнью.

Такой прогноз опубликовало агентство Reuters.

Как ожидают эпидемиологи, первые страны, которые выйдут из пандемии, будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета, приобретенного вследствие заражения коронавирусом. В частности, это США, Великобритания, Португалия и Индия.

Однако ученые предупреждают, что коронавирус остается непредсказуемым и мутирует по мере распространения среди не вакцинированного населения.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом, когда сможем значительно снизить тяжелые течения заболевания и смертность", - сказала эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Скорее всего, COVID-19, как и другие эндемические заболевания типа малярии, будет оставаться основным фактором заболеваемости и смертности в течение многих лет.

Некоторые эксперты говорят, что в конечном итоге коронавирус будет вести себя более похоже на корь, которая до сих пор вызывает вспышки в группах населения с низким уровнем охвата вакцинацией.

Другие же считают, что COVID станет больше похожим на сезонное респираторное заболевание вроде гриппа. Или же вирус станет менее убийственным, поражая в основном детей - но на это могут уйти десятилетия.

Эксперты уже много раз давали прогнозы об окончании пандемии. Прошлой весной они заявляли, что пандемия может прекратиться к июню 2020 года.

В сентябре в компании Moderna сказали, что она утихнет в 2022 году.

А в ВОЗ недавно предположили, что с коронавирусом придется жить вечно.