В ведомстве национальной разведки США считают, что власти КНР не знали заранее о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии обнаружил штамм вируса.

Об этом сообщает офис директора национальной разведки США в пятницу, 29 октября.

В докладе ведомства предполагается, что новый коронавирус начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории.

По информации из офиса директора, если пандемия появилась из-за лабораторного инцидента, то официальные лица КНР, вероятно, не знали в первые месяцы об этом происшествии.

Разведка США продолжает расследование в связи с возникновением коронавируса. Источник: национальная разведка США

Ранее "Страна" сообщала, что еще до того, как началась пандемия COVID-19, группа ученых из разных стран мира планировала работать над созданием новых коронавирусов. Среди них и ученые из Университета Северной Каролины (США) и Уханьского института вирусологии. Но их проект отказались финансировать. Ученые собирались создавать новые вирусы. Для этого планировалось комбинировать части геномов похожих штаммов.

Также мы писали, что разведка Соединенных Штатов Америки официально подтвердила, что коронавирус имеет не искусственное происхождение, хотя раньше Пентагон выражал сомнения в этом. Но в разведуправлении будут еще выяснять, произошла ли пандемия в результате контакта с инфицированными животными или из-за несчастного случая в лаборатории, который выпустил изучаемый вирус.