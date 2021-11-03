Экс-глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Стране" намекнул, что премьер-министр Денис Шмыгаль не вакцинировался от коронавируса.

Такое заявление Максим Степанов, отвечая на вопрос журналиста "Страны", считает ли он справедливой обязательную вакцинацию для ряда профессий, включая учителей.

"Нет. Объясню, почему… Я был первым из чиновников, который публично вакцинировался, потом прививку сделал президент и еще ряд чиновников. Я считаю, все чиновники должны вакцинироваться. И у меня вопрос: наш премьер-министр Денис Шмыгаль, который подписывает эти приказы по обязательной вакцинации для учителей, сам привиться не хочет?", - задался вопросом Степанов.

После чего экс-глава Минздрава добавил, что не видел публичную вакцинацию Шмыгаля.

"При мне Денис Анатольевич точно не вакцинировался, во всяком случае, я об этом не знаю. Публичных проявлений после моей отставки я не видел. Считаю, что премьер-министр страны в период массовой вакцинации обязан делать это публично. Чтобы мотивировать людей вакцинироваться тоже, личным примером",- заявил Степанов.

Полный текст интервью со Степановым можно прочесть по ссылке.

Ранее мы писали о том, что сегодня утром, 3 ноября, в Киеве под здание Верховной Рады вышло около тысячи противников вакцинации против коронавируса. Протест прошел под лозунгами "за восстановление правопорядка в Украине", "за запрет принудительной медицины", "за надлежащее образование наших детей".

В свою очередь министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал акцию протеста. Он назвал митинг насмешкой над медиками и родными умерших от Covid-19.