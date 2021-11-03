Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный опрос. Согласно его данным, 42% невакцинированных украинцев, готовы сделать COVID-прививку, но при определенных условиях. При этом 54,2% не хотят прививаться вообще.

Об это сообщает ЮНИСЕФ.

Среди тех, кто еще не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам, считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19 и не хотят переживать реакцию на вакцины. А почти четверть считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от коронавируса.

Также важную роль в процессе вакцинации играет семейный врач. 87% привитых украинцев рассказали, что прислушались к совету своего доктора по вакцинации. Среди невакцинированных, 77% прислушались к совету врача сделать COVID-прививку.

Более 50% из тех, кто не желает вакцинироваться, не доверились бы совету врача по этому поводу, 48% не обсуждали вопрос прививки с медиком, а 6% - врач не рекомендовал прививаться.

Исследование проведено в сентябре-октябре 2021 года (до введения "красных" зон) исследовательским агентством Info Sapiens при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Всемирного банка. Опрос проводился методом телефонных интервью. Было опрошено 2 006 человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает ЮНИСЕФ.

Тем временем, корреспондент "Страны" рассказал о том, как в Киеве сегодня, 3 ноября, проходит акция противников вакцинации от Covid-19. Кроме того, возле здания Верховной Рады, где проходит митинг была замечена экс-нардеп Надежда Савченко. Она заявила, что поддерживает акцию.