Днем в среду, 3 ноября, в Киеве началось вече противников вакцинации от Covid-19, которое ранее анонсировали организаторы акции протеста.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Один из идейных лидеров протестующих Остап Стахив призвал протестующих не общаться со СМИ.

"К вам подходят представители зомбоящика, чтобы взять комментарий, а потом дать текст против вас. С преступниками нет хороших дел, мы не общаемся с теми, кто говорит неправду и сеет в народе панику", - заявил Стахив.

Отметим, что ранее организаторы призвали протестующих не общаться с журналистами крупных телеканалов так как "большие СМИ участвуют во Всемирном заговоре и пропагандируется вакцинацию".

Напомним, до начала вече "антивакцинаторы" стояли на перекрестках и караулили народных депутатов. Также утром протестующие против вакцинации начали блокировать движение автомобильного транспорта в правительственном квартале и побывали у Офиса президента.

Министр здравоохранения уже отреагировал на митинг и заявил, что подобная акция - это "насмешка над медиками и над семьями, потерявшими родных".