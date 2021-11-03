Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения "слуга народа" Михаил Радуцкий обещает 15 ноября огласить точное количество нардепов, которые невакцинированы от COVID-19. По его словам, по приблизительным подсчетам, сейчас эта цифра составляет около 40%, передает "Цензор".

"Сейчас оно (количество невакцинированных депутатов - Ред.) составляет порядка 40%. Это очень приблизительный подсчет - чисто в общении с людьми. Но я вам скажу так: буквально 15 ноября мы с вами точно будем знать, сколько депутатов провакцинировано, у кого есть сертификат в "Дии", - сказал Радуцкий.

Он считает, что идейных антивакцинаторов среди депутатов меньше, чем среди населения.

"Среди населения, по-моему, КМИС недавно проводил опрос; оказалось, что около 49% не поддерживают вакцинацию. Среди депутатов таких активных, как вы говорите, думаю, - не больше 10-15%. Лучше, чем в целом по стране, скажем так", - сказал Радуцкий.

Также он признал, что из-за отсутствия вакцинации депутатов нельзя не пускать на заседания Рады и лишать зарплаты.

"Поэтому мы оставили депутатам такой же выбор, как и для других людей: либо у тебя есть ковид-сертификат; либо тест-ПЦР не старше 72 часов, либо тест на антиген не старше 48 часов. Ну, или справка от врача о том, что ты вылечился от ковида не больше, чем 3 месяца назад", – пояснил Радуцкий.

Напомним, непривитым до ноября педагогам пригрозили отстранением от работы без сохранения зарплаты.

Ранее "Страна" писала о том, что противники вакцинации заблокировали в Киеве правительственный квартал и ждут нардепов.

Также мы разбирались, почему под Радой начались бунты антивакцинаторов.