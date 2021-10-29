Послание, адресованное "антиваксам" (противникам вакцинации), появилось на странице сына главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, 32-летнего Максима.

Ресторатор пишет о "волшебном уколе в попу", который спасет от коронавируса и высказывает надежду, что среди "антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов".

"Примерно за пол года до появления первой вакцины, нами была придумана спасительная стратегия. О волшебном уколе в попу, который всех спасет. (Фото ниже). Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу.

Так вот, есть Надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов.

Поэтому наслаждайтесь:)

А те, кто настальгирует по холерным бунтам, мой совет - не вакцинируйтесь и держитесь вместе", - пишет Радукций-младший (орфография и пунктуация сохранены).

Пост ресторатора сопровождается практически эротической фотосессией.

За 10 часов после публикации он получил 146 лайков и три комментария.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий признал, что украинская власть ввела беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев и призвал не пускать в Раду невакцинированных народных депутатов.

Также мы сообщали, что по словам Радуцкого-старшего, пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году.