Сыг нардепа Радуцкого, 32-летний Максим, обратился к противникам вакцинации. Фото: instagram.com

Послание, адресованное "антиваксам" (противникам вакцинации), появилось на странице сына главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, 32-летнего Максима.

Ресторатор пишет о "волшебном уколе в попу", который спасет от коронавируса и высказывает надежду, что среди "антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов".

"Примерно за пол года до появления первой вакцины, нами была придумана спасительная стратегия. О волшебном уколе в попу, который всех спасет. (Фото ниже). Единственное в чем промахнулись, так это то, что укол в попу.

Так вот, есть Надежда, что среди антиваксов есть хотя бы не большой процент натуралов. 
Поэтому наслаждайтесь:) 

А те, кто настальгирует по холерным бунтам, мой совет - не вакцинируйтесь и держитесь вместе", - пишет Радукций-младший (орфография и пунктуация сохранены).

Пост ресторатора сопровождается практически эротической фотосессией. 

За 10 часов после публикации он получил 146 лайков и три комментария.

Сын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинацииСын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинацииСын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинацииСын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинацииСын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинации

Сын Радуцкого сделал странное послание противникам вакцинации

Напомним, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий признал, что  украинская власть ввела беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев и призвал не пускать в Раду невакцинированных народных депутатов.

Также мы сообщали, что по словам Радуцкого-старшего, пик коронавируса начнется меньше чем через месяц, а спад только в следующем году.

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