Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее заявлял, что вакцинация от коронавируса несет смерти, заявил, что не будет делать прививку от Covid-19 даже после принятия постановления о допуске в Раду по ковид-сертификатам. Он добавил, что будет делать ПЦР-тест для того, чтобы пройти в парламент.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Идет речь (для пропуска в Раду - Ред.) не только о вакцине, но и о сертификате, документе о выздоровлении или ПЦР-тесте. Так же, как и поездки за границу, сделаю ПЦР-тест и все. Не трудно подсчитать , если мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум две сертификата в неделю мне нужно. Они стоят от по 500 грн. То есть 3000-4000 гривен минимум в месяц мне нужно. Я готов заплатить", - сказал он.

Между тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что было бы нецелесообразно материально поощрять украинцев, которые готовы вакцинироваться от коронавируса.

"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, я считаю, это неправильно", - отметил Радуцкий.

Михаил Радуцкий. Фото: "Страна"

Напомним, ранее "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что считает коронавирус выдуманным.

Также мы сообщали, что нардеп Камельчук выступил в ПАСЕ как спикер на тему ковид-паспортов.