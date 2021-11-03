"Слуга" Камельчук заявил, что готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет. Видео
Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее заявлял, что вакцинация от коронавируса несет смерти, заявил, что не будет делать прививку от Covid-19 даже после принятия постановления о допуске в Раду по ковид-сертификатам. Он добавил, что будет делать ПЦР-тест для того, чтобы пройти в парламент.
Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
"Идет речь (для пропуска в Раду - Ред.) не только о вакцине, но и о сертификате, документе о выздоровлении или ПЦР-тесте. Так же, как и поездки за границу, сделаю ПЦР-тест и все. Не трудно подсчитать , если мы будем работать через неделю на пленарных заседаниях три недели подряд, то минимум две сертификата в неделю мне нужно. Они стоят от по 500 грн. То есть 3000-4000 гривен минимум в месяц мне нужно. Я готов заплатить", - сказал он.
Между тем, глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что было бы нецелесообразно материально поощрять украинцев, которые готовы вакцинироваться от коронавируса.
"Вакцинация в стране бесплатная, государство потратило из наших с вами налогов просто баснословные деньги на закупку вакцин. Исходя из этого, еще и доплачивать за то, что человек привился, я считаю, это неправильно", - отметил Радуцкий.
Михаил Радуцкий. Фото: "Страна"
Напомним, ранее "Слуга народа" Юрий Камельчук рассказал, что считает коронавирус выдуманным.
Также мы сообщали, что нардеп Камельчук выступил в ПАСЕ как спикер на тему ковид-паспортов.