Министр здравоохранения Виктор Ляшко официально заявил о том, что в красную зону карантина рискуют попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Об этом сегодня, 3 ноября, Виктор Ляшко сообщал на брифинге по ситуации с распространением Covid-19.

"Помимо наращивания темпов вакцинации критично для нас сейчас соблюдение карантинных ограничений. Напомню, что уже шестнадцать регионов отнесены к красному уровню эпидопасности. В зоне риска – Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - заявил Ляшко.

Кроме того, он напомнил, что с 1 ноября в регионах Украины, которые переведены в "красную" зону карантина, функционируют специальные рабочие группы, в состав которых входят сотрудники Минздрава, Министерства регионального развития, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. Они начали проверки организации процессов соблюдения противоэпидемических норм и мероприятий по сдерживанию коронавируса.

Напомним, ранее эксперты также прогнозировали переход указанных регионов в красную зону карантина в ближайшее время. Сегодня их данные подтвердили в Минздраве.

Между тем, в Киеве второй день подряд фиксируют коронавирусные антирекорды по числу смертей и новых заражений. За минувшие сутки в столице зарегистрировали 2 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 69 смертей от Covid-19.

Кроме того, на сегодняшний день в Украине число новых случаев коронавируса уже превысило отметку в 20 тысяч человек. В течение прошлых суток Covid-19 обнаружили у 23 393 украинцев.