На этой неделе еще в трех областях Украины могут ввести ужесточенные карантинные ограничения, в которых будут действовать правила "красной" зоны: Волынская, Харьковская и Тернопольская областях.

Об этом заявили на онлайн-брифинге руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.

"Сейчас есть три региона, которые на этой неделе могут войти в "красный" уровень эпидопасности. Это Волынская, Харьковская и Тернопольская области", - сообщил он.

По его словам, Черкасская область гарантировано попадет в "красную" зону карантина при условии, если в регионе не смогут взять под контроль роста заболеваемости.

Напомним, на сегодняшний день в "красной" зоне карантина уже находятся 15 областей Украины и Киев, а в "желтой" зоне остались только два региона. Кроме того, уже с 1 ноября в столице начали жить по правилам ужесточенного карантина: воспользоваться муниципальным транспортом и посетить общественный места можно только при наличии ковид-сертификата или ПЦР-теста.