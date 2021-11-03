В Украине число новых случаев коронавируса уже превысило отметку в 20 тысяч человек. В течение прошлых суток Covid-19 обнаружили у 23 393 украинцев.

Об этом 3 ноября в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным ведомства, в течение прошлых суток от коронавируса умерли 720 человек. Выздоровели 11 937 пациентов с Covid-19. 5 935 человек попали в больницы с коронавирусом.

Общее число случаев коронавируса в Украине достигло 2 979 086. Из них 69 447 оказались летальными. 2 466 674 человека выздоровели.

Также Минздрав сообщает, что за весь период вакцинальной кампании в Украине проведено более 18 миллионов прививок от коронавируса. За сутки 2 ноября 310 439 человек были вакцинированы против Covid-19. Одну дозу получили 229 100 человек, полностью иммунизированы – 81 339 человек.

Напомним, "Страна" писала о том, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине не зафиксировали ни одной смерти от вакцинации от коронавируса.

Также мы сообщали о том, что по данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, на этой неделе еще в трех регионах Украины могут ввести ужесточенные карантинные ограничения, в которых будут действовать правила "красной" зоны, это Волынская, Харьковская и Тернопольская области.