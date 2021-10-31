Ресторатор Адо Кампеоль умер 30 октябя в Италии. Он считается автором известного всему миру десерта тирамису. Умершему ресторатору было 93 года.

Об этом сообщает газета "ll Messaggero".

Адо Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie в городе Тревизо. Мэр области Венеция рассказал, что с уст Кампеоля никогда не сходила улыбка, а обслуживание в его ресторане всего отличалось гостеприимством и высоким качеством.

"С Альдо Кампеолем Тревизо теряет еще одну звезду в своей истории еды и вина", - сказал губернатор.

В конце 1960-х годов известным всему миру десерт Адо Кампеолю помогли изобрести его жена Альба Ди Пилло и шеф-повар ресторана Le Beccherie Роберто Лингуанотто.

Известно, что тирамису было придумано случайно: в момент, когда шеф-повар готовил ванильное мороженое, в смесь сахара и яиц попало немного маскарпоне. Вкус, который получился, очень понравился повару, о чем тот сразу же рассказал супруге хозяина ресторана. Немного позже пара создала полноценный десерт, добавив туда печенье, смоченное в кофе и посыпали его какао. Блюдо назвали Tireme Sù, которое переводится как "подними меня".

Впервые рецепт тирамису опубликовал гастроном Джузеппе Маффиоли в 1981 году. Супруги Кампеоля не патентовала рецепт, это поспособствовало рождению множества вариаций приготовления этого десерта.

Как сообщала ранее "Страна", в понедельник, 18 октября, в Турции на 72-м году жизни скончался Оздемир Байрактар, председатель правления компании Baykar, известной своими ударными беспилотниками Bayraktar.

Кроме того, 30 октября скончался в возрасте 82 лет выдающийся украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Хмелько.