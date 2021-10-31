30 октября скончался в возрасте 82 лет выдающийся украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Хмелько.

Об этом сегодня, 31 октября, сообщает сайт КМИС.

"Киевский международный институт социологии с грустью сообщает, что 30 октября 2021 года в возрасте 82 лет ушел из жизни выдающийся украинский социолог, основатель и президент Киевского международного института социологии, основатель кафедры социологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Валерий Евгеньевич Хмелько", - написано в сообщении.

Валерий Хмелько – президент Киевского международного института социологии, доктор философских наук, профессор. С 1971 – член Социологической ассоциации Украины, в 1990–1992 – ее вице-президент, с 1988 – член Международной социологической ассоциации.

Также в разные периоды своей жизни был членом редколлегии разных советских и украинских социологических журналов, в том числе пополнял членство редколлегии журнала Международной социологической ассоциации The International Journal of Sociology.

"Вчера ушел из жизни мой близкий друг видный социолог Валерий Хмелько. Он был очень болен в последние годы, но это все равно неожиданно. Он повлиял на мою жизнь больше, чем кто-либо", - написал друг покойного Директор КМИС Владимир Паниотто в своем фейсбуке.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Бразилии в возрасте 75 лет из-за заболеваний внутренних органов умер знаменитый бразильский сценарист Жильберту Брага.

А в субботу, 30 октября, ушел из жизни советский диктор Игорь Кириллов, который более 20 лет вел программу "Время"