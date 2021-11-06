В Минздраве рассматривают возможность введения "ковидной амнистии" для тех украинцев, которые купили фейковые сертификаты о вакцинации. Это позволит им сделать прививку от Covid-19 даже в случае, если данные об их вакцинации уже внесены в систему.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко сообщает "Укринформ".

"Мы отрабатываем сейчас возможность так называемой ковидной амнистии. Если человек купил сертификат, приходит к врачу, тот смотрит в ЕСОЗ и видит, что не может сделать прививку (так как данные об этом внесены в систему – Ред.). Нам нужно это убрать, мы работаем над этой моделью, как это сделать", - сказал Ляшко.

Кроме того, министр заявил, что в ведомстве создают специальную комиссию, которая будет тщательно изучать все случаи тяжелого течения болезни у вакцинированных людей, а также летальные случаи. Такие проверки, по мнению Ляшко, помогут выявить случаи покупки поддельных сертификатов вакцинации.

"Как правило, если человек тяжело переносит Covid-19, он очень часто признается, что имеет фальшивый сертификат о вакцинации", – сказал Ляшко.

Напомним, в Полтавской области пообещали не наказывать за поддельные ковид-сертификаты при условии помощи следователям.

Также мы писали о том, что переболевшим коронавирусом украинцам станут доступны цифровые ковид-сертификаты о выздоровлении.