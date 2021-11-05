Полиция Полтавской области решила нестандартным методом бороться с подделкой, сбытом и использованием COVID-сертификатов. Правоохранители предложили амнистию тем, кто причастен к перечисленным нарушениям в обмен на сотрудничество со следствием.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции региона.

Правоохранители напомнили и предупредили, что за подделку, продажу и использование поддельных COVID-сертификатов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 358 Уголовного кодекса Украины. Они призвали не совершать противоправных действий и не портить себе жизнь, а также сообщать в полицию обо всех известных фактах подделки таких документов.

Для тех же, кто сделал себе фальшивые документы и мучается из-за этого совестью, у полицейских нашлось особое предложение.

"Если так случилось, что кто-то уже имеет на руках подлог, но раскаивается в своих действиях и готов помочь органам дознания или следствия в раскрытии уголовного проступка или преступления, такие лица могут быть освобождены от наказания судом по ходатайству следствия и процессуального руководства прокуратуры, согласно статье 45 Уголовного кодекса Украины", - заверили в полиции.

Как сообщала "Страна", к концу октября в Украине открыли почти 800 уголовных дел за подделку COVID-сертификатов.

А несколько дней назад Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6084 об увеличении штрафов за подделку медицинской документации, связанной с коронавирусом.